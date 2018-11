The White Album, dos Beatles, completa 50 anos e ganha versão remasterizada

São 50 anos desde o lançamento e, ainda assim, o The White Album, como é conhecido o disco homônimo lançado pelos Beatles no dia 22 de novembro de 1968, continua a ser importante para os fãs. Definido como o começo do fim do grupo britânico, o álbum voltou às paradas de sucesso norte-americanas após relançamento em edição comemorativa.

O disco foi remixado e teve todas as faixas gravadas em Esher. Os preços das versões variam de R$ 100, com dois CDs originais e as demos, a R$ 1500, com uma caixa com sete CD's e vários encartes.

Mas o que mais se comenta dessa época, na verdade, é de como a relação entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr estava abalada, o que acabou se tornando insustentável para que o trabalho como banda continuasse.

Segundo a crítica especializada, mesmo com o momento conturbado, as canções lançadas ainda renderam bons frutos. No entanto, também criticam o número exacerbado delas no mesmo disco: foram 30, distribuídas em quado lados do LP. Desorganização, irregularidades e inconstância são algumas das outras críticas ao trabalho dos meninos de Liverpool.

Sabe-se que as gravações do The White Album duraram cerca de 20 semanas e foram realizadas em Abbey Road. Outra curiosidade da época é que o retiro espiritual na Índia, do qual os quatro integrantes participaram, foi uma das inspirações para a concepção do disco.