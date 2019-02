The Voice Kids: Primeiro dia da fase de batalhas do reality leva crianças e jurados às lágrimas

O primeiro dia da fase de batalhas do programa The Voice Kids (Globo), na tarde deste domingo (17), começou e terminou em lágrimas. As crianças e os jurados se emocionavam a cada eliminação e, em alguns casos, com a apresentação dos candidatos mirins.

Claudia Leitte, Carlinhos Brown e a dupla Simone e Simaria separam seus times em trios para as apresentações em que apenas um continuaria no programa. Alguns candidatos mostraram nervosismo e acabaram esquecendo parte da letra ou desafinando, mas foram muito aplaudidos pelo público e jurados.

Neste domingo, 24 candidatos se apresentaram e oito avançaram para a próxima fase. São eles: Maria Clara Nery e Giulia Levita pelo time de Cladia Leitte, as gêmeas Helen e Heloísa, Nicolas Gabriel e Jeremias Reis do time de Simone e Simaria, e Luis Henrique Alves, Raylla Araújo e Beatrys Zarb pelo de Carlinhos Brown.

Na última apresentação do programa, a dupla Simone e Simaria ficaram emocionadas com a performance de Jeremias Reis, Kawan Pedro e Rodrigo Seligmann, que cantaram a música "Se Uma Estrela Aparecer". "É o momento mais difícil que eu já passei aqui no The Voice. O que vocês fizeram aqui levam a gente a sonhar, voltar a ser criança de novo, ser mais puro, ingênuo...", disse Simaria.

No final do programa, Claudia Leitte cantou "Saudade", sua nova música em parceria com Hungria Hip Hop e com o Olodum, lançada no mês passado. De pés descalços, a cantora teve a presença do rapper. O clipe faz uma espécie de releitura de Michael Jackson (1958-2009) cantando com o Olodum, em 1996, para o clipe de "They Don't Care About Us", dirigido por Spike Lee, também no Pelourinho.