A digital influencer Thaynara OG e o cantor sertanejo Gustavo Mioto passaram o primeiro réveillon juntos em Fortaleza.

O romance, que começou em 2018, ganhou as redes sociais. No Colosso, eles passaram a virada do ano ao lado de amigos e familiares.

Em 2018, Gustavo Mioto realizou cinco apresentações no Ceará. No réveillon do Colosso, ele cantou os hits "Antiamor" e "Impressionando os anjos".