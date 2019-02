Na noite da última segunda-feira (04), um pedaço do teto da casa do Big Brother Brasil 19 desabou. Com o incidente, os participantes tiveram que evacuar o local para manutenção interna.

É provável que a causa do episódio tenha sido a forte chuva que caiu no Rio de Janeiro no mesmo dia. Rizia e Rodrigo estavam na cozinha quando o "teto caiu" e foram os primeiros a perceber o ocorrido. Logo em seguida, eles foram orientados pela produção do BBB a se retirarem do local junto aos outros brothers.