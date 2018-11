Surpresas do Epcot

Inaugurado em 1982, o Epcot – Experimental Prototype Communitie of Tomorrow – mistura a temática da ciência e da tecnologia com a celebração de diferentes culturas, a partir de pavilhões dedicados a diferentes países. França, Inglaterra, México e Itália são alguns exemplos.

Após o estrondoso sucesso de Frozen – Uma aventura congelante, em 2013, o pavilhão da Noruega virou lar dos personagens do filme, que se passa em um reino inspirado no país nórdico. Logo, é um dos mais disputados do parque, graças a atrações como Frozen Ever After, um passeio de barco que leva às principais cenas do filme, com personagens animatrônicos e cenários caprichados – algo de praxe nas construções da Disney.

Paisagem com o ícone do Epcot

No mesmo pavilhão também está o ponto para conhecer e fazer fotos das princesas Ana e Elsa, protagonistas da animação, além de personagens inspirados no universo viking. A proposta é seguida inclusive nos restaurantes do local. Em um deles, o Akershus Royal Banquet Hall, as princesas clássicas da Disney aparecem no café da manhã, almoço e jantar para dar autógrafos e tirar fotos.

Cinderela, Bela, Aurora, Ariel e Branca de Neve passeiam pelas mesas e conversam com todos – um momento especialmente emocionante para as crianças, que chegam a desfilar com elas pelo salão. Concorrido, o restaurante exige reserva, que pode ser feita até seis meses antes.

Experiências interativas para toda a família fazem parte da programação do Epcot

Anualmente, o Epcot também realiza festivais temáticos, como o Flower & Garden Festival, no qual o parque ganha outra cara com um belo trabalho de jardinagem, incluindo arbustos esculpidos na forma de vários personagens (uma técnica chamada topiaria).

Durante a visita do Verso, na primeira semana de novembro, foi possível experimentar outro evento, o Wine and Food Festival, no qual os pavilhões ganham quiosques de comidas típicas e vinhos especiais de cada país. Embora relativamente adaptados para o gosto do público mais geral, os pratos são, sim, uma boa oportunidade para quem gosta de experimentar sabores.

Sobremesa e vinho do pavilhão da França no Foid and Wine Festival

Ir em vários quiosques enquanto passeia pelo parque pode ser uma boa pedida para visitantes adultos. Na edição deste ano, que foi de 30 de agosto a 12 de novembro, provamos um crème brûlée com geleia de framboesa (U$ 4,25) e um chardonnay Le Vieux Manoir (U$ 4,25) no pavilhão da França, e um delicioso hummus fries (com pepino, tomate, cebola e molho Tzatziki, U$ 5,50) com cerveja Casa Beer (U$ 4,50). Casamentos perfeitos.

Prato do pavilhão de Marrocos e cerveja no Food and Wine Festival

Em dias de programação normal, três atrações imperdíveis são a Test Track, uma parceria do parque com a Chevrolet; a Soarin, um simulador de asa delta e o aquário da The Seas with Nemo and Friends (dedicada ao filme Procurando Nemo). No primeiro o visitante personaliza seu próprio modelo de carro: em um toten touchscreen, ele escolhe entre várias opções de motor, formatos e acessórios. Uma vez pronto, o veículo é “testado” em diferentes condições de clima e geográficas. A corrida, na verdade, é uma espécie de montanha russa muito divertida, com parte indoor e parte outdoor, cheia de efeitos e surpresas.

Já a Soarin é um simulador quase relaxante, no qual têm-se a sensação de estar sobrevoando paisagens de vários locais do globo. Os tamanho da tela e a qualidade das imagens impressionam. Outras atrações previstas para 2019 são uma dedicada ao filme Ratatouille e outra ao filme Guardiões da Galáxia

* A jornalista Adriana Martins viajou a convite da Gol em parceria com a Disney