Sucos frescos e funcionais que ajudam no processo de emagrecimento; veja receitas

Os sucos de pitaya, melancia e abacaxi apresentam diferentes nutrientes que auxiliam na boa funcionalidade do organismo e na perda de peso.

Segundo a nutricionista Gabriella Frutuoso, os sucos podem ser consumidos todos os dias. Porém, para que eles sejam realmente funcionais, o ideal é fazer um revezamento no uso dos ingredientes diários.

Além de os alimentos colaborarem consideravelmente no equilíbrio e recuperação do organismo, nenhuma das opções quando consumidas isoladamente contabilizam resultados satisfatórios", ressalta a especialista.

As bebidas podem ser consumidas pela manhã e não precisam ser em jejum. "Procurem apenas usar e abusar da variedade de frutas, pois cada uma tem seus nutrientes e vitaminas individualizadas, e o organismo precisa de todos. Os sucos devem ser degustados frescos, pois com o tempo eles perdem as propriedades.", complementa a nutricionista Gabriella Frutuoso.

Além de coloridos e saborosos, um copo de 300 ml de um destes sucos por dia, associado à prática de exercícios físicos, ajuda no emagrecimento. Os benefícios desses alimentos podem ser conferidos nas receitas dos sucos de pitaya, melancia e abacaxi.

Receita fácil de suco de pitaya

Foto: Helene Santos

Ingredientes:

1 Pitaya

200 ml de água de coco

6 folhas de hortelã

Modo de preparo

Retire a polpa da fruta e misture com os outros ingredientes. Liquidifique até ficar bem consistente. Pode servir com gelo.

Receita fácil de suco de abacaxi

Foto: Helene Santos

Ingredientes:

3 rodelas de abacaxi

6 folhas de hortelã

1 pedaço pequeno de gengibre

1 colher de sobremesa de chia

Modo de preparo

Liquidifique todos os ingredientes. Siva em seguida com gelo.

Receita fácil de suco de melancia

Foto: Helene Santos

Ingredientes:

2 fatias pequenas de melancia

200 ml de água de coco

1 limão

6 folhas de hortelã

Modo de preparo

Misture os ingredientes no liquidificador e também sirva com gelo.