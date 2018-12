Sucesso na época, novela Cordel Encantado será exibida novamente na Globo

A Globo definiu a novela "Cordel Encantado" para substituir "Belíssima" no "Vale a Pena Ver de Novo". A trama deve voltar ao ar em janeiro do ano que vem.

O folhetim foi exibido originalmente em 2011, na faixa das 18h, e chegou a marcar 30 pontos de audiência por diversas vezes. O índice foi um dos melhores para o horário durante anos e só foi igualado por "Êta mundo Bom!", em 2016.

Ambientada na fictícia Brogodó, no sertão brasileiro, a trama aborda o encantamento com a realeza europeia e as lendas heroicas do Nordeste. A história gira em torno do triângulo amoroso de Açucena (Bianca Bin), Jesuíno (Cauã Reymond) e Timóteo (Bruno Gagliasso).

O elenco tem também Nathália Dill, Jayme Matarazzo, Débora Bloch, Carmo Dalla Vecchia e Maurício Destri, além de Domingos Montagner, falecido em 2016. "Cordel Encantado" foi escrita por Duca Rachid, Thelma Guedes e Thereza Falcão, com colaboração de Júlio Fischer, Manuela Diase Daisy Chaves. A direção foi de Amora Mautner.