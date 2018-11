Solange Almeida revela que foi convidada a sair do Aviões

Solange Almeida revelou no programa “Autênticas”, exibido no canal Multishow, que foi convidada a sair da banda Aviões do Forró.

“Quando foi dia 21 de dezembro, me chamaram e disseram: ‘Sol, a gente tem uma coisa para falar com você, a gente não quer que você fique mais. Você fica até o último dia de carnaval'”, contou. No vídeo, Solange afirma que ficou surpresa com a decisão. “Sabe quando tiram o chão dos seus pés?".

Os fãs da banda foram surpreendidos com a saída de Solange Almeida em 2017. Na época, a cantora afirmou que desejava seguir carreira solo, após gravar sozinha um DVD.