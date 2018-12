Sobremesas de Natal: youtubers ensinam receitas práticas; confira dicas

Nesta véspera de Natal, surgem as dúvidas quanto ao que servir de sobremesa na ceia, no almoço e no jantar. Para ajudar os indecisos ou principantes, canais de gastronomia no Youtube podem ser uma boa escolha.

> Rabanada vegana é opção de sobremesa na ceia de Natal

> Chefs apresentam sugestões de ceias natalinas com variação de ingredientes da cozinha regional

Para os mais experientes na cozinha, os vídeos ainda ensinam variaçãos das receitas tradicionais. Confira o passo a passo de opções para adoçar o banquete natalino:

Pudim - Ana Maria Brogui

Pavê de Chocolate - Danielle Noce

Torta Alemã - Receitas de Minuto

Bolo Natalino - Receitas que Amo

Biscoitos de Gengibre - Presunto Vegetariano