Skank anuncia show de nova turnê em Fortaleza

O Skank anuncia turnê do seu mais recente projeto "Os Três Primeiros - Ao Vivo", que traz no repertório os grandes sucessos dos três primeiros álbuns da banda de pop rock. Entre as canções, o público poderá conferir no show: "Tanto", "Jackie Tequila", "Partida de Futebol", "Garota Nacional", "Tão Seu", "Pacato Cidadão", "O Homem que Sabia Demais", "Baixada News", "Sem Terra", "Eu Disse a Ela" e "Te Ver".

A tour começa pelo Nordeste, com shows confirmados em Fortaleza, no Dragão do Mar, dia 11 de maio; Aracaju, no Espaço EMES, dia 26 de abril; Salvador, na Concha Acústica, dia 27 de abril; e Recife, no Teatro uararapes, dia 10 de maio. Em breve, a produção afirma que serão anunciadas mais cidades.

Ingressos

Apresentada pela Cartão Elo, os clientes da empresa contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 05 e 06 de fevereiro, em todas as cidades já anunciadas. A venda para o público em geral começa no dia sete de fevereiro. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet e nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência - Central do Ticket, em Aracaju; Teatro Castro Alves e SACs do Shopping Bela Vista e Shopping Barra, em Salvador; Teatro Guararapes, em Recife; e Dragão do Mar, em Fortaleza).

Confira preços:

FRONT STAGE - 1° LOTE: R$90,00 (meia) e R$180,00 (inteira)

FRONT STAGE - 2° LOTE: R$100,00(meia) e R$200,00 (inteira)

PISTA - 1° LOTE: R$60,00 (meia) e R$120,00 (inteira)

PISTA - 2° LOTE: R$70,00 (meia) e R$140,00 (inteira)

Bilheteria Dragão do Mar - Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Horário de Funcionamento: Terça a Domingo - 13:30h às 19:30h

Mais informações da turnê podem ser encontradas em www.livenation.lat

Serviço

Data: 11 de maio de 2019

Local: Dragão do Mar

Endereço: R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza

Abertura da casa: 21h

Horário: 23h

Classificação etária: De 06 a 14 anos acompanhado dos pais ou responsáveis legais. 15 anos em diante permitida a entrada desacompanhado