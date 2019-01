'Sítio do Pica-Pau Amarelo' vai virar filme em 2019

A morte de Monteiro Lobato completou 70 anos em 2018. A história contada por ele em Sítio do Pica-Pau Amarelo caiu em domínio público e podemos esperar algumas adaptações a partir de agora. Maurício de Souza, por exemplo, deve criar uma aventura da Turma da Mônica no Sítio. E, nesta segunda-feira, 21, o diretor Fabrício Bittar anunciou que fará adaptação para as telonas.

"Poder contar essa história fantástica, que faz parte de toda uma geração, para novos espectadores é realmente incrível. Estamos bastante animados e ansiosos para começar a rodar logo", declarou.

As audições para a escolha dos atores que interpretarão Emília, Dona Benta, Tia Nastácia, Pedrinho, Narizinho, Visconde de Sabugosa e outros serão realizadas em fevereiro. As filmagens devem começar ainda neste semestre.

Monteiro Lobato escreveu os 23 volumes da obra entre os anos 1920 e 1947. A história se passa em um sítio, intitulado Pica-Pau Amarelo. Lá, Dona Benta, uma senhora de 70 anos de idade, vive com a netinha Lúcia, apelidada de Narizinho, e a Tia Nastácia, a empregada. Narizinho não se separa da boneca de pano Emília, que toma uma "pílula falante" e ganha vida.

A produtora do longa será a Clube Filmes, com roteiro de André Catarinacho. O diretor Fabrício Bittar já comandou títulos como "Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro".