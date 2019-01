Show em prol da saúde do compositor Marcus Dias acontece nesta quarta (30)

A corrente de solidariedade em prol da saúde do compositor cearense Marcus Dias segue firme. Desde o último dia 13, artistas da cena musical cearense têm se apresentado para arrecadar recursos a favor do tratamento de Dias. Ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na passagem do ano, e desde então foi internado no Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Nesta quarta (30), às 20h, o terceiro show beneficente da série “Dias Solidários” acontecerá no Theatro José de Alencar (Centro). Mais de 50 músicos cearenses se reunirão no palco do TJA. Interpretada por nomes como Fagner e Leny Andrade (RJ), a obra de Marcus Dias será cantada, nesta ocasião, por Kátia Freitas, Isaac Cândido, Pantico Rocha, Ciribah Soares, Davi Duarte e Rodger Rogério, dentre outros.

A banda de apoio será formada por músicos como Cristiano Pinho, Mimi Rocha, Rogério Lima, Lu D `Sosa, Ricardo Pinheiro, Marcio Resende e Miqueias dos Santos. A direção do TJA cedeu a pauta do espaço e todos os artistas envolvidos não cobrarão cachê. Toda a organização da série de espetáculos - da divulgação à sonorização - é voluntária. Duas apresentações já aconteceram, no Cantinho do Frango (Aldeota) e Serpentina Bar e Cultura (Centro).

Pai de duas crianças e casado com Angela Serpa, Marcus Dias, com o apoio de uma rede de amigos e da realização dos shows, foi transferido do HGF para o Hospital Sarah Kubistchek (Passaré), onde se encontra em tratamento.

Obra

Na ativa no cenário da música autoral cearense desde os anos de 1980, Marcus Dias escreveu com vários parceiros, com destaque para Isaac Cândido - parceria registrada nos discos "Isaac Cândido", de 1999; "Algo Sobre a Distância e o Tempo", de 2005 e “Cândidos”, 2010 - e Marcílio Homem.

Dias também produziu ao lado de Pantico Rocha, compositor e músico cearense, baterista da formação de apoio de Lenine (PE). Três discos dão conta da parceria: "O Barulho do Sol do Meio Dia" (2007), "Nem Samba nem Sandra nem Mar" (2013) e o novo "Tudo que Passa é Permanente", ainda inédito.

Serviço

Dias Solidários

Show beneficente em prol do tratamento do compositor cearense Marcus Dias. Nesta quarta (30), às 20h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Contato: (85) 3101.2583