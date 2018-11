Show em homenagem a Fausto Nilo é destaque no Cineteatro São Luiz

Na data onde se celebra o "Dia da Música", um time de músicos cearenses apresenta o show “Porque nosso Nilo é mais Fausto”. O espetáculo acontece na noite desta quinta-feira (22), no Cineteatro São Luiz e os ingressos à venda estão com preços populares. R$20 (inteira) e R$10 (meia). Aparecida Silvino, Davi Silvino, Edmar Gonçalves, Marcos Lessa e o próprio Fausto Nilo sobem ao palco do equipamento localizado na Praça do Ferreira.

O evento propõe um passeio pela diversidade musical do Poeta Fausto Nilo que, através de parcerias – com Rodger Rogério, Nonato Luiz, Belchior, Fagner, Petrúcio Maia, Chico Buarque, Geraldo Azevedo, Lulu Santos, Moraes Moreira, dentre outros – cria um dos mais expressivos capítulos da Música Popular Brasileira, num passeio que vai do rock ao frevo.

Encontro

A apresentação ainda conta com os músicos Miquéias Santos (Baixo), Denilson Lopes (Bateria), Tito Freitas (Piano) e Produção de Izaíra Silvino. Na data, no Hall do Cineteatro (Foyer), haverá exposição de caricaturas do artista plástico Valber Benevides.

Toda a renda será destinada ao Projeto Educacional e Artístico de Crianças da Periferia de Itaitinga, desenvolvido pelo Centro Espírita União do Vegetal.

Mais informações:

Dia da Música – "Porque nosso Nilo é mais Fausto", quinta-feira (22), às 19h, no Cineteatro São Luiz. Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia) na bilheteria do Cineteatro ou neste link.