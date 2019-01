Show do cantor Ednardo no Férias na PI é cancelado

Com apresentação marcada para este sábado (26) na Praia do Lido/Crushs durante o projeto Férias na PI, o cantor Ednardo não se apresentará mais no evento. Em nota, o Instituto Iracema, organizador da iniciativa, informou que o cancelamento se deu “por motivo de força maior”.

Na sequência, o texto pede desculpas “ao público em geral, a nossos seguidores e fãs do cantor”, adiantando ainda que já existe a previsão de um novo show do artista em Fortaleza. Mais informações sobre a apresentação, contudo, não foram detalhadas.

Ednardo subiria ao palco na mesma noite que Mulher Barbada, Felipe Cordeiro e Afrocidade, que continuam com presenças confirmadas no projeto, a partir das 17h. No mesmo dia, o Férias da PI promove, das 6h às 10h e de 16h às 18h30, a ação “Viva Mais”, com corrida, alongamento e caminhada. A partir das 14h, animam o público os cearenses Ilya e Daniel Medina no Palco Belchior.

O evento finaliza neste domingo (27), com shows de Patifaria, Felipe Cordeiro, Letícia Marran, Mandacaru Jazz, Natasha Faria e Doidice que Dá.