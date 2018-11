Show de Milton Nascimento encerra a Mostra Sesc Cariri de Culturas

O mineiro Milton Nascimento apresenta a turnê "Semente da Terra" nesta terça-feira (20). às 20h, no Crato. O show encerrará os cinco dias da Mostra Sesc Cariri de Culturas, cuja programação envolve diversas linguagens artísticas nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, além de outros 24 municípios da região.

Todos os ideais de justiça social pregados por Milton em seus mais de 50 anos de percurso artístico culminam nesta temporada de "Semente da Terra". No repertório, destacam-se sucessos de diversas fases de sua carreira, como Travessia; Encontros e Despedidas; O Cio da Terra; Além de Tudo; Coração de Estudante; Sentinela; Caçador De Mim; Nos Bailes da Vida; Clube Da Esquina 2 e Maria Maria.



A Mostra Sesc Cariri de Culturas

Realizada há dezenove anos pelo Sistema Fecomércio e seu braço social, o Sesc, a Mostra Sesc Cariri de Culturas é uma dos maiores projetos culturais no Brasil. Neste ano, terá a participação de mais de 2500 artistas em apresentações de literatura, música, artes visuais, audiovisual, artes cênicas e de tradição popular durante cinco dias. Toda a programação é aberta ao público, que abrange cerca de trezentas mil pessoas no Cariri.

“Um povo sem cultura não é nada. Cultura é a base de tudo! É muito importante que ações desse tipo aconteçam hoje no Brasil. Cultura gratuita então nem se fala, é fundamental. E quando me convidam para projetos como este do Sesc Cariri eu me sinto muito mais motivado”, afirma Milton Nascimento, responsável pelo show de encerramento da Mostra.

Milton admira a força das tradições populares do Ceará, como o reisado, o coco e o maracatu, incentivados pela Mostra, que tem participação de mais de cem grupos. “Os amigos que tive a chance de fazer foram a ponte para conhecer a cultura cearense, uma das mais importantes manifestações populares do mundo”, diz .

Após uma breve pausa nos shows, ele volta a viajar pelo Brasil em 2018, renovando as forças no contato com o público. “O Ceará nunca fica de fora de nenhuma das minhas turnês. O povo cearense sempre me recebeu de forma extremamente carinhosa!”, afirma o cantor.