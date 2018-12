Show de Gilberto Gil: Praça do Ferreira receberá feira de artesanato e gastronomia

O Cineteatro São Luiz divulgou que transformará a Praça do Ferreira em um ambiente para celebrar Gilberto Gil. No dia da apresentação do cantor, 9 de dezembro, a partir das 16h, haverá feiras de artesanato e gastronomia, além de dois telões de led em proporção 5 x 3 para a transmissão simultânea do show em praça pública.

Com curadoria de Lina Luz, gestora da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco e pesquisadora de cultura alimentar, a Feira valoriza os sabores do Ceará e a diversidade cultural da cozinha local.

Para oferecer pratos com preços de até R$20,00, estão previstos os estandes: Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, Acarajé Oya Murá, Chez Elle Cozinha Artesanal, Dalidi - culinária vegana e vegetariana, Doces Caracola, Doceria Geanne Baima, Dindim com Rapadura, Gelateria Bellucci, Hey Ho Beer Pub, I Love Crepe, Indie Café Bistrô, Laziz Arabic, Pequena Padaria Caseira, Quitanda do Pastel, e Royal Shot e Coquetelaria.

A Praça também receberá, a partir das 16h, a 6ª edição da Feira Fuxico da Escola, que integra a programação da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, equipamento da Secult.

O público também poderá apreciar as apresentações artísticas do Ceará Natal de Luz, com o tradicional coral de crianças nas janelas do histórico Hotel Excelsior. Às 19h, dois telões de led 3 x 5 posicionados na Praça transmitem ao vivo o show de Gil. Esta programação também integra o Ceará Natal de Luz, realizado pela CDL, que esse ano homenageia o São Luiz.

Serviço

Gilberto Gil em “Ok Ok OK”

Data: 09/12, às 19h

Local: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)

Feira de Artesanato e Gastronomia

Data: 09/12, às 16h

Local: Praça do Ferreira