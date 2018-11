Show de Gilberto Gil no Cineteatro São Luiz tem ingresso por R$60

Gillberto Gil apresenta novo álbum “Ok Ok Ok” em show inédito no Cineteatro São Luiz, no dia 9 de dezembro, às 19h. Os ingressos para o evento começam a ser vendidos no dia 29 de novembro, às 10h, com os valores R$60 (inteira) e R$30 (meia) na bilheteria do equipamento com limitação de dois ingressos por CPF e cadeiras marcadas. O show, que conta com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), é um presente de fim de ano e se insere na programação de comemoração de aniversário dos 60 Anos do São Luiz.

Descontadas as faixas-bônus, o cantor, compositor e instrumentista baiano apresenta 12 músicas inéditas no álbum Ok Ok Ok, o primeiro disco de inéditas de Gil desde Fé na festa (2010). As três músicas alocadas como faixas-bônus são Afogamento (canção já lançada em single, mas na gravação feita com a participação de Gil para o disco em que Roberta Sá canta somente músicas inéditas do compositor), Kalil (música feita por Gil para o cardiologista Roberto Kalil) e Pela internet 2 (versão atualizada da música lançada em 1996 e repaginada em janeiro deste ano de 2018).



Confira música do nnovo álbum:

“Gil é ícone da música brasileira e esse show retrata a síntese de sua carreira, propondo uma importante reflexão sobre o momento político, social e cultural do Brasil contemporâneo. Respeitamos e admiramos sua atuação como artista e também como ministro no âmbito das políticas culturais. Para nós, é uma honra proporcionarmos esse espetáculo para os cearenses”, afirma Rachel Gadelha, diretora do equipamento.

A programação também integra o “Ceará Natal de Luz”, realizado pela CDL, que esse ano homenageia o São Luiz. Visando atender um maior número de pessoas, haverá um ambiente alternativo para a confraternização e a audiência do show na Praça do Ferreira. Será feita transmissão ao vivo do espetáculo em dois telões de led em proporção 5 x 3. Na ocasião, o público poderá usufruir de uma feira de artesanato e gastronomia.

Serviço:

Evento: Gilberto Gil em “Ok Ok OK”

Data: 09/12, às 19h

Ingressos: R$60 (inteira) e R$ 30 (meia) - começam a ser vendidos na bilheteria do Cineteatro São Luiz e no site da Tudus (www.tudus.com.br), no dia 29 de novembro às 10h. Limitação de dois ingressos por CPF e cadeiras marcadas..