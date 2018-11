Show da cantora Roberta Sá é adiado na Caixa Cultural Fortaleza

O show desta sexta-feira (30) da Roberta Sá na Caixa Cultural Fortaleza foi adiado para o próximo domingo (2), às 16h, o motivo foi a forte chuva que impediu o pouso do vôo da equipe da cantora no Aeroporto de Fortaleza. De acordo com nota publicada nas redes sociais da Caixa, não será necessário trocar ingresso para os que desejarem assistir a nova data do evento.

Na nota da Caixa ainda foi informado que também terá a opção de reembolso do valor do ingresso. Os procedimentos necessários serão informados na segunda (3).

A cantora é uma das atrações do projeto Palco Brasil, promovido pela Caixa Cultural Fortaleza, com apresentações marcada de 30 a 2 de dezembro.

Confira entrevista sobre a vinda de Roberta Sá a Fortaleza para o Palco Brasil

Em rede social, a cantora afirmou que o seu voo precisou pousar em Natal devido a chuva, conseguindo seguir para Fortaleza apenas depois de uma hora. Ela ainda comentou "O músico que me acompanha não teve a mesma sorte, teve que pousar em Recife e ainda não conseguiu chegar em Fortaleza".