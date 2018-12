Série "Merli" ganhará temporada com história sobre um dos personagens; saiba sinopse

Os fãs da série "Merli", exibida pela Netflix, ganharam um presente de Natal antecipado. Nesta terça-feira (11), foi confirmado um spin-off da atração espanhola.

O nome do seriado será "Merlí - Sapere Aude", que em livre tradução pode ser algo como "Merlí - Ouse saber". O título oficial em português ainda não foi divulgado.

Ator Carlos Cuevas será protagonista da nova atração Foto: Reprodução/ Instagram

A nova série será centrada na história de Pol Rúbio (Carlos Cuevas), aluno preferido do professor de filosofia. A atração acompanhará o processo de amadurecimento do rapaz depois de ele deixar a escola e entrar para a faculdade: os amores, os novos amigos, as questões sociais, os conflitos.

A obra será escrita por Heitoz Lozano, mesmo criador da série original. Assim como terá o mesmo time criativo das temporadas anteriores.

"Depois de um ano sem escrever 'Merli', eu senti falta dele. Por este motivo aceitei a entusiasmada proposta", disse o autor.