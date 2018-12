Senac Riomar oferece oficinas para preparar a casa no Natal

Oficinas de decoração e etiqueta para organizar a casa nessas festas de fim de ano serão realizadas na semana do Natal pelo Senac Riomar. Técnicas e ideias serão oferecidas no curso “Design de Ambientes e Arte em Receber”, que acontece no Espaço Multifuncional, entre os dias 18 e 23 de dezembro.

As aulas, que integram 12 cursos rápidos, acontecem durante a tarde e a noite até o próximo domingo. Com inscrições gratuitas e feitas diretamente no local, os cursos terão um total de 20 vagas.

No meio do aprendizado será possível entender mais sobre etiqueta à mesa, arrumação de camas, decoração de ambientes, planejamento de festas infantis e casamento, jardinagem e hortas. Além disso, também estarão nas aulas demonstrações sobre posicionamento de talheres e utensílios na mesa de Natal, a técnica profissional de dobradura de guardanapos, criatividade na utilização de enfeites e harmonia nas cores características do Natal.

Veja a programação:

Quarta-feira (19/12)

14:00 - 17:00 - Receber com charme – planejando recepções em casa

18:00 - 20:00 -Montagem de Mesas Temáticas de Natal

Quinta-feira (20/12)

14:00 - 16:00 - Etiqueta à Mesa

18:00 - 20:00 - Mesa posta para iniciantes

Sexta-feira (21/12)

14:00 - 17:00 - Hortas Urbanas (Ervas e Temperos)

18:00 - 20:00 - Decoração Prática para o Natal

Sábado (22/12)

14:00 - 16:00 - Técnicas de arrumação de Camas e Enxovais

18:00 - 21:00 - Planejando seu casamento

Domingo (23/12)

14:00 - 17:00 - Cerimonial para casamentos – Orientações Preciosas

18:00 - 20:00 - Composição e Cor para Ambientes Internos