Semana da Consciência Negra: estudantes participam de oficina de turbantes

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado hoje (20), a escola Escola 11 de Agosto promove a Semana da Consciência Negra, com programação que envolve a construção de turbantes, escudos tribais, oficina de cabelos afro e pesquisa sobre a contribuição afrodescendente no Brasil, além da exposição de fotografias "hair power", que consiste em registros de cabelos estilo afro.



Conforme o membro do projeto professor Djacir de Souza, a ação conta com produção teórica por parte dos alunos, a exemplo da elaboração de cartazes, criação de abayomis (bonecas africanas), máscaras, pinturas tribais e reflexão sobre racismo e discriminação. "O ponto culminante da atividade será na sexta-feira (23/11), quando os alunos apresentam exposições dos trabalhos, desfile de estudantes com suas produções de turbantes e apresentação de dança afro", destaca.

Alunas da Escola Municipal 11 de Agosto participam de oficina de turbantes Foto: Djacir de Souza

A Semana da Consciência Negra é uma ação interdisciplinar, promovida pelos professores Luciana Lima, Luciana Rodrigues, Anderson Costa, Tiago Andrade, Djacyr de Souza e Silmara Quinto. De acordo com o professor, a atividade busca instigar a visão crítica dos alunos sobre a valorização da pluralidade cultural e formação étnica.

Segundo Djacyr, o trabalho é uma oportunidade de compreender a presença africana na formação cultural do povo brasileiro e discutir a não validade de preconceito e racismo. "É a importância de a sociedade aprender a conviver com as diferêncas e respeito as etinias ", defende o professor Djacyr de Souza.

Oficina de turbantes é uma das atividades promovida pela Escola Municipal 11 de Agosto em celebração ao mês da Consciência NegraFotos: Djacir de Souza

Programação

Semana da Consciência Negra

Escola 11 de Agosto localizada no Bairro Jardim Iraccema (Distrito 3)

Período de 20 a 23 de novembro de 2018