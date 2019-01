Selvagens à Procura de Lei realizam pré-estreia de novo DVD no Cineteatro São Luiz

Neste domingo, dia 27 de janeiro, o grupo Selvagens à Procura de Lei retornam a Fortaleza para o pré-lançamento do mais novo DVD da banda. O quarteto prepara, a partir das 16h, momentos Inesquecíveis para apresentar no Cineteatro São Luiz o projeto audiovisual "Selvagens à Procura de Lei Ao Vivo na Maloca Dragão". Além da exibição do novo produto a banda também levará um making off inédito e show especial.

Será a primeira sessão sonora de 2019 no Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Os ingressos para o evento já estão disponíveis na bilheteria do São Luiz, Ticket Shop (Iguatemi), Clicks (Shopping Benfica) e no site Tudus (com taxa de conveniência por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

“Era um sonho. A gente tinha que gravar, porque foi ficando cada vez mais louco fazer show em Fortaleza. Fomos superando algumas marcas e colecionando conquistas, como: tocar no Réveillon, no Carnaval, no aniversário da cidade e fazer show para milhares de pessoas. Nesse DVD já foi uma loucura, tinham 20 mil pessoas. Queríamos muito fazer esse registro em vídeo”, conta Gabriel Aragão, vocalista e guitarrista da banda.

Com produção de Paul Ralphes, o show aberto ao público para mais de 20 mil pessoas, com palco erguido no Poço da Draga, mostra a energia da banda junto aos fãs.