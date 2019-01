Segundo álbum do trio Minerva traz a sonoridade do pop punk

O espírito adolescente de bandas do hardcore brasileiro já conseguia firmar um mercado de nicho, mesmo no tempo em que as redes sociais não eram tão fortes na Internet. Atrás da deixa de nomes como o Green Day e o Blink 182, nos Estados Unidos, o gênero ainda se fortaleceu no Brasil com o rótulo de “pop punk” e traz expoentes no Ceará também.

Na ativa há 12 anos nesse segmento, o trio cearense Minerva lança agora seu segundo álbum, “Dissociativo”. O trabalho está disponível nas plataformas digitais (Spotify, Deezer e Apple Music) e traz 11 faixas. Do repertório, 10 são inéditas. A faixa “Olha pro céu” já tinha uma versão “demo”, lançada em 2015.

"Estamos sempre no processo de composição e criação, e escolhemos essas 11 faixas por acreditarmos que além de se completarem, cada uma possui uma essência e história particular”, observa Leonardo Kenji (guitarra e voz). Igor Mustafa (baixo e voz) e Eliab Souza (bateria) completam o trio.

O álbum foi mixado e masterizado pelo produtor norte-americano Bill Henderson (ex-guitarrista da banda de post-hardcore Thursday). A banda cearense já trabalha com o norte-americano há cinco anos, quando do lançamento do primeiro disco homônimo.

"Ouvi falar sobre o trabalho do Bill quando estudava engenharia de som em Los Angeles (EUA). E no ‘pop punk’, por ser um mercado de nicho, as bandas e os produtores acabam por interagir mundialmente”, detalha Kenji

Clipes

Atento à audiência jovem no You Tube e redes afins, o Minerva prioriza, desde o início da banda, a produção de videoclipes. Com direção de Roger Capone, o vídeo da música “Encontrar”, lançado há quatro anos, já teve mais de 19 mil visualizações e conta com a participação especial de Supla. Amigo do trio cearense, o filho de Eduardo Suplicy estava em Fortaleza em paralelo às gravações do clipe.

No último dia 15, a banda lançou o clipe de “Asfixia”, faixa do novo álbum, dirigido por Hygor Linhares. “Além de sua função na comunicação da banda, também nos divertirmos muito fazendo vídeos e fotos! O clipe de Asfixia é um marco na banda, pois estamos nos adaptando com uma nova estética de vídeo que vem sendo abordada”, esclarece Leonardo Kenji.

Esse novo olhar sobre os vídeos, segundo o guitarrista, passa por "uma estética mais de percepção e imaginação, do que necessariamente mostrar a ação”, complementa.