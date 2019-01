Sandy e Junior farão show comemorativo em 2019, diz jornal

Segundo informações do jornal Extra, os irmãos Sandy e Junior irão se reunir no segundo semestre para shows em comemoração aos 30 anos da primeira aparição dos dois juntos na televisão. Na época, em 1989, a dupla cantou "Maria Chiquinha" no palco do programa "Som Brasil".

Ainda sem uma confirmação dos dois, a ideia, de acordo com a publicação, é que a venda de ingressos seja iniciada em março deste ano e que as apresentações ocorram em grandes espaços. Já o primeiro show seria realizado em São Paulo, no Allianz Parque.

Expectativa

Na última sexta-feira, alguns fãs da dupla começaram as especulações por conta de uma foto nas redes sociais. No Instagram, uma imagem reunia Rogéria Takata e Pietro Toscano, assessora e empresário de Sandy, também acompanhados de Daner Assis, gestor de negócios e patrimônio do grupo SJX.

Até o momento, Sandy e Junior teriam sido orientados a não confirmar o retorno. O silêncio tem como objetivo não atrapalhar a carreira solo de ambos, que possuem shows marcados nos próximos meses.