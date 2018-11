Sana Preview 2018 acontece neste sábado

Trazendo um pouco do que vai acontecer na programação do Sana Fest 2018, como as réplicas do Trono de Ferro (Game of Thrones), do trono de Zen’oh (Dragon Ball Super) e do Cálice de Fogo (Harry Potter), sessões de videogames gratuitas e just dance, o Sana Preview 2018 acontece a partir deste sábado (01), no Shopping Iguatemi.

Durante nove dias, o público pode conferir uma exposição com bonecos de personagens conhecidos no mundo geek, como heróis de histórias em quadrinhos, e conhecer o jogo “Trajes Fatais”, desenvolvido pelo cearense André Lima. O evento também contará com quadrinistas e ilustradores no local, que participarão do Sana Fest no espaço Artists’ Alley.

O Sana Fest é o maior evento de cultura pop e geek do Norte e Nordeste, e acontece nos de 14 a 16 de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará.

Sana Preview 2018

Data: 1° a 09 de dezembro de 2018

Local: Shopping Iguatemi (em frente à loja Studio Games)

Horário de funcionamento do shopping

Entrada gratuita