Sana Fest realiza programação sobre Harry Potter

O Sana Fest 2018, que acontece dos dias 14 a 16 de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará, traz uma programação especial para os fãs da saga Harry Potter. No domingo (16), o ator Stanislav Yanevski, que interpretou o famoso jogador de quadribol, Viktor Krum, estará presente no evento. Além disso, os dubladores Charles Emmanuel e Luisa Palomanes, dos personagens Rony e Hermione, respectivamente, fazem parte da programação.

As atrações relacionadas ao bruxo mais famoso do mundo também contam com a participação dos youtubers Leo, do Patrono Net, e Caco, do Caldeirão Furado, dois dos maiores canais de Harry Potter do Brasil. Por fim, durante todo o evento, haverá uma área temática especial, com diversas atividades e objetos relacionados ao filme.

Os ingressos para o Sana Fest podem ser comprados no site Sympla ou em algum dos pontos de venda (Clikks, Studio Games, GRACOM, MR. Fantasy, Dominária, Poppe Games e Reboot Comic Stores).