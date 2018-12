Sana Fest 2018 traz novidades para comunidade geek

De sexta (14) a domingo (16), Fortaleza será a capital do mundo pop e geek com o Sana Fest 2018, versão do evento que acontece no final do ano. O Centro de Eventos do Ceará se prepara para receber cerca de 50 mil pessoas nos três dias com uma programação extensa e cheia de novidades.

Para começar, pela primeira vez, o Sana firmou parceria com a Geek Expo, um dos maiores eventos do país especializado em cultura nerd/geek. “A parceria com a Geek Expo vem para dar uma nova roupagem ao Sana, ainda mais geek, com atrações que estão bem em alta e no gosto do nosso público”, afirma Ricardo Busgaib, Diretor do Sana.

Entre as mais esperadas atrações estão as atrizes Ruth Fiona Connell, a bruxa Rowena, e Alaina Huffman, a personagem Abaddon, da série Supernatural. As estrelas da série americana estarão no Sana no sábado (15) para bate-papos no palco principal com todo o público presente e sessões de fotos e Meet & Greeting com aqueles que adquirirem os tickets especiais, vendidos separadamente e em unidades limitadas.

Além delas, o ator Stanislav Yanevski, que interpretou Viktor Krum, famoso jogador de quadribol e campeão da Durmstrang, no filme “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, também está entre as atrações mais aguardadas. Ele estará no Sana Fest no domingo (16) participando de um bate-papo no palco Art&Fest e de interações exclusivas com os fãs que adquirirem o ticket especial.

Quem é fã de Harry Poter vai poder conferir outras atrações relacionadas ao bruxo. Também no domingo (16), os youtubers Leo, do Patrono Net, e Caco, do Caldeirão Furado, dois dos maiores canais de Harry Potter do Brasil, estarão no evento para um animado bate-papo. Além disso, os dubladores Charles Emmanuel e Luisa Palomanes, donos das vozes dos personagens Rony e Hermione, respectivamente, também farão parte do domingo mágico do Sana.

Diversidade

Com forte presença da tecnologia, o Sana Fest 2018 vai oferecer ao público geek uma diversidade de atrações entre jogos eletrônicos e de tabuleiro, shows, campeonatos, bate-papos, torneios, exposições e as atrações tradicionais que o público do Sana já conhece. “O público do Sana é muito diversificado em termos de atrações prediletas no festival. Alguns, por exemplo, vão para conferir os jogos eletrônicos, para jogar, acompanhar os campeonatos; outros vão pelo k-pop, para se apresentar ou para conferir as apresentações e dançar junto; tem aqueles que são fãs de ilustrações, desenhos, histórias em quadrinhos”, avalia Ricardo Busgaib.

Outra novidade desta edição é uma exposição de carros clássicos imortalizados em jogos, filmes e seriados, como os modelos Impala (Supermatural) e Dodge Charger (Velozes e Furiosos). A iniciativa ocorre em parceria com a G7 Garage, espaço fortalezense de colecionadores de carros que marcaram épocas. A exposição de Playmobil, inédita no Norte e Nordeste, também é mais um dos destaques do Sana Fest 2018.

Ingressos

Os ingressos para o Sana podem ser adquiridos por meio do site www.sympla.com.br/sana-fest ou em algum dos pontos de venda pela cidade de Fortaleza (Clikks, Studio Games, GRACOM, MR. Fantasy, Dominária, Poppe Games e Reboot Comic Stores). O público que adquirir o ingresso VIP terá acesso a algumas exclusividades, que podem ser vistas em detalhes no site do evento.

O Sana Fest 2018 acontece de sexta (14) a domingo (16), no Centro de Eventos do Ceará, com patrocínio da Universidade de Fortaleza (Unifor), Sprite, BNB e Governo Federal. A promoção é do Sistema Verdes Mares e a realização é da FCNB – Fundação Cultural Nipônica Brasileira.

Mais informações e compra de ingressos: portalsana.com.br