Sana Fest 2018: dubladores de Goku e da saga Harry Potter participam de evento

No ano em que comemora os seus 18 anos, o Sana Fest 2018 reúne nomes importantes da dublagem nacional. Charles Emmanuel, voz de personagens como Ben Tennyson, do Ben 10; Rony Weasley, de Ronald, amigo de Harry Potter, e Mutano, de Jovens Titans em Ação; Wendel Bezerra, famoso por interpretar personagens como Goku, de Dragon Ball Z; Bob Esponja e Jackie Chan, de As Aventuras de Jackie Chan; e Felipe Grinnan, dublador que deu a voz a personagens como Peter Parker, de Ultimate Homem Aranha; Whis, Dragon Ball Super, e Marty, a zebra energética de Madagascar, participam do evento na capital cearense.

De 14 a 16 de dezembro, Fortaleza se transformará na capital do mundo pop e geek. Nesta edição, o Sana Fest, que mais uma vez ocorre no Centro de Eventos do Ceará, vem com uma pegada ainda mais geek. Em 2018, pela primeira vez, o Sana firmou parceria com a Geek Expo, um dos maiores eventos do país especializado em cultura nerd e geek. A expectativa é de receber um público de 50 mil pessoas nos três dias.

O Sana Fest 2018 recebe também outros nomes renomados no cenário nacional, como Christiane Monteiro, conhecida pelas vozes da Lindinha, de As Meninas Super Poderosas; Bernadete, de The Big Bang Theory, e Lux, de League Of Legends.

Os ingressos para o Sana podem ser adquiridos por meio da plataforma virtual Sympla, no site oficial do evento ou em algum dos pontos de venda pela cidade de Fortaleza (Clikks, Studio Games, GRACOM, MR. Fantasy, Dominária, Poppe Games e Reboot Comic Stores). Os tickets para sessões de fotos e Meet & Greeting com os atores Stanislav Yanevski, Ruth Fiona Connell e Alaina Huffman, assim como do grupo WIBE, deverão ser adquiridos separadamente, por meio de uma pré-venda online ou durante o evento no Estande do Sana.