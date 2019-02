Sam Alves, vencedor do The Voice Brasil, publica foto com namorado

Um dos participantes mais lembrados do The Voice Brasil, Sam Alves, vencedor da segunda edição do reality, publicou foto com o namorado pela primeira vez nas redes sociais.

Quando entrou na mira dos holofotes, o cantor não comentava sua sexualidade e relacionamentos, revelando somente em 2017 ser homossexual. Agora, em 2019, fez sua primeira postagem ao lado do companheiro, o modelo Leo Moreira. Na imagem, publicada no Instagram, Sam comenta: "23 anos desde minha primeira visita à Disney, em 1996, e finalmente estou aqui de novo e compartilhando esse momento com meu amor".