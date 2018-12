Saiba quem fará a contagem regressiva no Aterro, Colosso e Golf Ville

Cantores nacionais estarão nos principais clubes de Fortaleza e no Aterro da Praia de Iracema. O réveillon municipal contará com a contagem regressiva do forrozeiro Xand Avião. No Colosso Lake Lounge, quem comanda a virada é a dupla sertaneja Jorge e Mateus. Em Aquiraz, no Golf Ville Resort Residence, a dupla Henrique e Juliano anunciam os primeiros minutos de 2019.



O cantor Xand Avião é um dos nomes mais cotados pelos clubes da Capital. O forrozeiro se apresenta no Aterro da Praia de Iracema, no Golf Ville e no Marina Park.