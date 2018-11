Sai o primeiro trailer de "Dumbo" sob direção de Tim Burton

Dumbo, o personagem da Disney lançado em 1941, ganha uma nova versão nos cinemas sob a direção de Tim Burton. Nesta quinta-feira (15) foi divulgado o primeiro trailer do longa em live-action (que usa atores reais e computação gráfica). A frase "Que coisa mais fofa!" foi a mais repetida em posts nas redes sociais.

Os atores Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton e Eva Green estão no elenco do filme marcado para estrear em 28 de março de 2019. "Dumbo" conta a mesma história do desenho animado de 77 anos atrás.



O visual sombrio do diretor americano visto em animações como "Noiva Cadáver" (2005), no filme "Alice no País das Maravilhas" (2010) e nos clássico "Os Fantasmas se Divertem" (1988) e de "Edward Mãos de Tesoura" (1991) não deve ser visto na animação com o fofo "Dumbo".O trailer revela o visual fantástico de Burton, mas não deixa de apresentar de maneira fofa o personagem da Disney que sempre cativou as crianças.



CARRO DO DUMBO É VENDIDO POR R$ 2 MILHÕES

Um carro original do brinquedo Dumbo the Flying Elephant foi vendido por US$ 483 mil (cerca de R$ 2 milhões) -mais de quatro vezes o valor estimado na pré-venda- enquanto o mágico David Copperfield comprou uma letra D em neon do hotel da Disneyland por US$ 86.250 (R$ 355 mil), informou a casa de leilões Van Eaton Galleries.

As vendas foram parte de um leilão de veículos, acessórios e artefatos do parque temático Disneyland que se transformou em uma atração por si só em Los Angeles arrecadou mais de US$ 8,3 milhões (R$ 34 milhões), disseram os organizadores nesta segunda-feira (20).