Rosa de Saron anuncia data para nova música, clipe e vocalista

A banda católica Rosa de Saron definiu data para apresentar seu novo (ou nova) vocalista: 8 de março. Junto à novidade, que por si só já deixou os fãs em polvorosa, os integrantes Rogério Feltrin, Eduardo Faro e Wellington Greve anunciaram que estão trabalhando em uma nova música e clipe, que serão lançados junto com a apresentação do novo membro do grupo.

Em transmissão nas redes sociais na noite desta segunda-feira (18), os três músicos remanescentes da formação original da banda campinense explicaram que, tão logo anunciaram a despedida de Guilherme de Sá, em 13 de novembro do ano passado, receberam centenas de candidaturas e sugestões para sucessor do vocalista. E que, ao fim do último show da mini turnê de despedida (foram 14 apresentações em 30 dias), em 10 de fevereiro, começaram a definir o novo nome, que já fora escolhido. Contudo, o fato de não revelarem logo a escolha faz parte do projeto maior do grupo. "Não é segredinho, é um pouco de zelo. A partir do momento em que decidimos fazer uma turnê de despedida, a gente não queria atropelar as coisas. Queríamos fechar um ciclo, por respeito a ele, e também à nossa história juntos, de nós quatro", disse o guitarrista Eduardo Faro.

De quebra, ainda deixaram no ar a expectativa de que possam vir a agregar oficialmente uma mulher no grupo, pela primeira vez desde a fundação. "Batalhamos, conversamos, e o fato é que já temos um novo ou nova vocalista, que gostaríamos de anunciar dia 8 (de março), pois já temos uma canção terminando de ser produzida, vamos produzir um clipe essa semana, e queremos que vocês vejam esse novo Rosa de Saron de forma completa", ressaltou Faro.

A única característica revelada da nova voz é que a pessoa professa a fé católica. "Usamos vários critérios, não só a qualidade da nova voz. Queríamos também alguém alinhado conosco com projeto de vida, de evangelização. Essa pessoa tinha que falar nossa língua, entender o que a gente pensa para nossas vidas. Não foi uma escolha fácil, mas Deus pôs a mão, conduziu, e a coisa foi quase que natural, acontecendo", explicou o baterista Wellington Greve.

Sobre a ansiedade dos fãs pelo anúncio do novo membro, o baixista Rogério Feltrin ressaltou que é preciso paciência, 'para manter a saúde', citando o 'imediatismo' dos dias atuais. "A gente vive tempos de velocidade, tecnologia, que trouxe imediatismo muito grande. Mas a vida não se resume à tecnologia. Já fizemos uma música sobre isso, e cada coisa na sua vida tem seu tempo. Somos pessoas imediatistas e ansiosas. Calma, segura a onda, que isso vai te adoecer. Então, aproveita para tentar desconectar, que o dia não vai ter menos de 24 horas", exortou.