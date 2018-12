Roberto Carlos diz que faz escova progressiva

O cantor e compositor Roberto Carlos, 77, afirmou durante a gravação de seu especial de fim de ano que faz escova progressiva em seu cabelo. "Isso mudou a minha vida", brincou o artista no intervalo em que se preparava para cantar com Zizi Possi.

O Roberto Carlos Especial foi gravado nesta terça-feira (4), no Rio. O cantor recebeu como convidados a atriz Marina Ruy Barbosa, o cantor espanhol Alejandro Sanz, seu filho Dudu Braga com a banda RC na Veia, e a cantora Zizi Possi.

Enquanto aguardavam ajustes no som, Roberto Carlos resolveu checar se seu cabelo estava bom usando a sombra que era criada com a iluminação no palco. "Uns dias atrás eu achei que meu cabelo estava ficando meio sarará e fiz uma progressiva. Na Jovem Guarda, a gente fazia toca [uso de meias finas como touca para alisar o cabelo] e chegava até a passar o cabelo com ferro. Eu era louco para ter o cabelo do Paul McCartney", brincou Roberto Carlos.

Segundo o Rei, nenhum sofrimento teria ocorrido se a escova progressiva já tivesse sido inventada. "E pode até sair na chuva, viu", brincou.

Ao longo do show, Roberto cantou sucessos como "Detalhes", "Eu Voltei" e terminou com uma mensagem de paz: "Todos Estão Surdos". O Especial será exibido no dia 21 dezembro, na Globo, depois da novela das nove.