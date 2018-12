Roberto Carlos afirma que tem vontade de gravar um disco com Zizi Possi em italiano

Durante o seu Especial Muito Romântico, exibido pela Globo, Roberto Carlos cantou em italiano com Zizi Possi e a elogiou muito o disco "Passione" (1998), que ela gravou só canções italianas. Agora, o Rei até pensa em gravar um álbum temático com a cantora.

"Zizi é maravilhosa e me emocionou. Deu vontade de gravar", afirmou o rei a Carlinhos de Jesus durante o programa de rádio Samba Social Clube, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. A informação é da colunista Marina Caruso, do jornal O Globo.

Durante o Especial, os dois cantaram "A Paz", sucesso de Zizi, e brincaram tentando conversar em italiano antes de repetirem "Non ti Scordar di me" para garantir uma versão final perfeita.

Com o álbum "Passione", Zizi vendeu mais de 100 mil cópias e ganhou o Disco de Ouro.Recentemente, Roberto lançou um disco só com canções em espanhol. Uma delas é uma parceria com o cantor Alejandro Sanz, que marcou presença internacional do especial. Os dois gravaram "Esa Mujer". No Especial, Sanz também apresentou ao vivo, pela primeira vez, sua nova música "No Tengo Nada!".