Rita Lee reaparece em foto ao lado da família em rara aparição nas redes sociais

Cada vez mais reclusa, inclusive nas redes sociais, a cantora Rita Lee reapareceu no Instagram em registro de família no Natal. Em roupas despojadas, a cantora posou ao lado dos três filhos, de uma das netas e do marido, o músico Roberto de Carvalho.

A foto foi originalmente publicada no perfil de Roberto e replicada pelo filho João Lee no último dia 25.A cantora desde que decidiu se aposentar dos palcos, dedica-se à publicação de livros e aos cuidados das plantas e bichos que mantém na chácara onde vive no interior de São Paulo.

Prestes a completar 71 anos, no próximo dia 31, a cantora havia feito uma aparição no próprio perfil no dia 24, dessa vez sozinha, com cabelos amarrados em "maria-chiquinha" e com luzes de Natal como pano de fundo.