Renato Aragão é homenageado no programa “Os Melhores Anos das Nossas Vidas”

Na edição de “Os Melhores Anos das Nossas Vidas” que vai ao ar amanhã, dia 22, a disputa é entre os anos 1970, com Marco Luque à frente, e os 80 representados por Lúcio Mauro Filho. O que essas décadas têm em comum? Artistas que ultrapassaram o tempo e acumulam admiradores há várias gerações.

Como o caso de Renato Aragão, o homenageado no quadro “Nas Telas do Cinema e na TV”. No palco do programa, o humorista relembra os grandes momentos de Os Trapalhões, as bilheterias recordes nos anos 70 e 80, o início da carreira e a relação com os fãs. “Para quem faz o que gosta, todo dia é feriado”, define com bom humor o artista de 83 anos.

Marco Luque, Lázaro Ramos, Lúcio Mauro Filho e Renato Aragão Globo/Paulo Belote

Além da TV e cinema, a música também marcou época nestas décadas. Quem não abriu a roda ao som de Sarajane nos anos 80? A cantora baiana se apresenta para os jovens e mostra o sucesso “A roda”, uma das músicas mais executadas de 1987. Olodum relembra “Faraó da Divindade do Egito” para o time dos anos 80, que conta com o reforço da ex-Voice Kassia Marvilla com a música “Eva”, sucesso da banda Radio Taxi.

Já no time da década de 70, Ednardo interpreta o clássico “Pavão Mysteriozo” e Mariene de Castro homenageia Clara Nunes com a música “Guerreira”. Murilo Bispo, semifinalista do The Voice Brasil deste ano compõe o time nesta edição e canta “Frevo Mulher”.

Quem escolhe o período vencedor? Cem jovens da plateia, de 18 a 20 anos, que votam ao longo do programa, para eleger qual a década em que eles gostariam de ter vivido.

“Os Melhores Anos das Nossas Vidas” tem direção geral de Bernardo Portugal e redação final de Paula Miller e é exibido nas noites de quinta, após ‘Carcereiros’. O programa conta com apresentação de Lázaro Ramos e dos líderes das décadas: Marcos Veras (60), Marco Luque (70), Lúcio Mauro Filho (80), Ingrid Guimarães (90) e Rafa Brites (2000).