Relembre passagens da apresentadora Xuxa em Fortaleza; veja vídeos

O entretenimento nos anos de 1980 e 1990 foi marcado pela participação da apresentadora Xuxa Meneghel na televisão. Em Fortaleza, a rainha dos baixinhos realizou apresentações e passagens pelo menos oito vezes nas últimas três décadas e volta a se apresentar neste fim de semana com a turnê Xuxa Xou. O caderno Verso do Diário do Nordeste buscou no arquivo da TV Verdes Mares alguns dos momentos em que ela passou pela capital cearense mobilizando uma multidão de fãs.



A rainha dos baixinhos veio para Fortaleza com o objetivo de entregar quatro ambulâncias de um programa nacional de saúde. No Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro Barra do Ceará, a apresentadora entregou um dos veículos. Centenas de pessoas lotaram a unidade hospitalar. Ao todo, a Polícia Militar disponibilizou na época cerca de 60 policiais. Mesmo com a segurança reforçada, seis fãs foram machucados e chegaram a ser hospitalizados após desmaios. “Eu gostaria que ninguém se machucasse. Eu entendo a euforia das pessoas e isso faz com que o coração bata forte e eles fazem coisas que não deveriam fazer”, diz Xuxa.

Em outros momentos, Xuxa também falou da vida amorosa. Em uma das entrevista, ela comentou a relação como jogador Pelé. "Existe uma grande amizade e uma força de vontade incrivel da gente poder seguir com a amizade em frente. Se a gente não quisesse não iria mais de tanta fofoca. Ele é uma pessoa que eu curto muito mesmo", revelou.

Xuxa de cabelo curto em passagem do Ceará Imagem: Reprodução/TV Verdes Mares Show durante apresentação no Estádio Presidente VargasImagem: Reprodução/TV Verdes Mares Primeira entrevista à TV Verdes Mares. Na época, a apresentadora estava lançando filmesImagem: Reprodução/TV Verdes Mares

O novo espetáculo que será apresentado neste sábado (24) no shopping RioMar faz uma alusão ao antigo programa da Rede Globo, “Xou da Xuxa”, que foi ao ar entre os anos 1986 e 1992. No palco, a apresentadora e cantora comemora seus 35 anos de carreira relembrando os principais sucessos de seu repertório. Hits como “Lua de Cristal”, “Ilariê” e “Planeta Xuxa”, que marcaram gerações, são canções confirmadas na noite.

