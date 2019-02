Rapper Childish Gambino e cantora Kacey Musgraves são os grandes vencedores do Grammy 2019

O rapper americano Childish Gambino e a cantora country Kacey Musgraves foram os grandes vencedores do Grammy 2019. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu neste domingo (10), em Los Angeles. Ausente na festa, Gambino, nome artístico do ator e cantor Donald Glover, foi o ganhador na categoria "Melhor Canção", com a polêmica música "This is America". Já Kacey recebeu o prêmio de "Álbum do Ano", pelo disco "Golden Hour".

A ausência de Gambino gerou momento constrangedor na cerimônia. Após ser anunciado vencedor na categoria, o cantor foi criticado pela apresentadora do evento, a cantora Alicia Keys. "Childish? Childish?", disse Keys - "childish", em inglês, significa infantil.

O ponto alto da cerimônia foi a entrega do Grammy de "Álbum de Ano" a Kacey Musgraves. Ela concorria com nomes como Cardi B, Drake, Janelle Monáe e H.E.R. Visivelmente surpresa, a cantora, que também levou outras três estatuetas, subiu ao palco para agradecer pelo principal prêmio da noite.

Cantoras e rappers foram destaques desta edição

A cerimônia contou com a apresentação das cantoras Miley Cyrus e Katy Perry, que homenagearam Dolly Parton, conhecida como "a rainha do country". A própria Parton subiu ao palco de surpresa para participar do show.

Na sequência, a cantora H.E.R, de apenas 21 anos, que venceu na categoria de melhor álbum de R&B, cantou acompanhada de um coro de vozes. Outra jovem premiada desta edição foi a rapper Cardi B, que levou o prêmio de melhor disco de rap.

A britânica Dua Lipa recebeu o Grammy de artista revelação de 2019, um dos principais prêmios da cerimônia.

A britânica Dua Lipa levou o prêmio de artista revelação de 2019 Foto: Divulgação

Além de Childish Gambino, outro rapper que se destacou na premiação foi o canadense Drake, que teve sua música "God's Plan" eleita a melhor música de rap do ano. O cantor surpreendeu ao aparecer no palco, contrariando a expectativa de que não estivesse presente.

Grammys para Lady Gaga e ovação a Michelle Obama

O Grammy 2019 começou com uma profusão de prêmios para Lady Gaga. A cantora, que já havia vencido em duas categorias secundárias antes da cerimônia (melhor música para obra cinematográfica e melhor performance solo de pop), foi premiada na categoria melhor performance de duo ou grupo pop, pela canção "Shallow", do filme "Nasce uma Estrela".

Outro destaque foi a aparição surpresa de Michelle Obama. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos foi chamada ao palco pela apresentadora Alicia Keys logo no começo da cerimônia. "Vocês não pensaram que eu ia fazer isso sozinha, né?", disse Keys antes de chamar ao palco Lady Gaga, Jada Pinkett Smith e Jennifer Lopez.

Ovacionada, Michelle Obama apareceu de surpresa na cerimônia Foto: Divulgação

Michelle foi recebida com uma ovação poderosa e precisou pedir a palavra à plateia entusiasmada; "temos um show para apresentar aqui", ela disse.

"Desde os discos da Motown que ouvia em Chicago até as canções poderosas que me inspiraram na última década, a música sempre ajudou a contar minha história, e sei que isso se aplica a todos aqui".

Veja lista dos principais vencedores do Grammy:

Álbum do ano: "Golden hour" - Kacey Musgraves

Gravação do ano: "This is America" - Childish Gambino

Melhor canção: "This is America" - Childish Gambino

Melhor artista novo: Dua Lipa

Melhor performance pop de duo ou grupo: Lady Gaga e Bradley Cooper - "Shallow"

Melhor disco de country: "Golden hour" - Kacey Musgraves

Melhor música de rap: "God's plan" - Drake

Melhor disco de r&b: "Her" - H.E.R.

Melhor disco de rap: "Invasion of privacy" - Cardi B