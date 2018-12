Rap, pop e rock comandam o sábado de Ponto.CE no Dragão do Mar 

No sábado (1º), as fortes chuvas iniciadas no dia anterior deram uma pequena trégua em Fortaleza. O clima de férias já toma conta do último mês de 2018 e uma das pedidas da noite era o Ponto.CE na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). A segunda noite oficial do evento prometia o encontro de diferentes públicos e sonoridades. Do pop ao rap, do reggae ao indie rock, as opções eram vastas entre as atrações confirmadas.

Pela ordem, Casa de Velho, Old Books Room, NDK (SP), Erivan Produtos do Morro, Esteban (RS), Camila Marieta e Gabriel O Pensador (RJ) cumpriram a promessa. Após a sexta-feira de metal, tomado em boa parte por fãs do Sepultura (MG), a Praça Verde foi ocupada por diferentes públicos que chegaram aos poucos ao local.

O início tímido, no tocante à quantidade de espectadores marcou as apresentações das primeiras atrações. O indie correto do Old Books Room mostrou a boa química e organização de Reinaldo Ferreira (guitarra/voz), Ricardo Ferreira (guitarra/voz), Diego Fidelis (baixo/backvocal), Felipe Portela (teclados), e Davy Nascimento (bateria).

Logo em seguida, a Casa de Velho desfilou a pegada experimental tropicalista de seu repertório. Ambas as bandas de abertura sentiram a dificuldade de ir adequando o som no palco ainda com o show rolando. Mateus Mesmo (Voz), Plínio Câmara (Guitarra), Rami Freitas (Bateria) e Marcus Au Coelho (Baixo) buscaram tirar o melhor de suas respectivas áreas. O tom intimista do grupo teve a companhia do saxofonista Fernando Lélis.

Virada

Os paulistas do NDK desembarcaram na capital cearense após passagem por Mossoró (RN). Mesmo com todo o apelo eletrônico, onde elementos de funk, rock e rap eram diluídos pelos integrantes Caio, Marcola, Rike e Mizão, a noite seguia sem muitas supressas. Os músicos de Jundiaí (SP) pavimentaram o caminho para a provacação levantada por Erivan Produtos do Morro.

O rapper soltou as bases na companhia de uma banda afiada. Baixo, bateria e guitarra deram o choque necessário para o sábado despertar. Periferia, cultura, entre outros temas eram comandados em cima do palco. Erivan captou o espírito daquele momento e entregou uma apresentação conectada com a plateia. Certamente, um dos destaques do sábado de Ponto.CE.

Esteban (RS) cantou para um bom número de fãs. Letras cantadas, gente agarrada à grade de proteção, o cenário era de jogo ganho para ex-integrante do Fresno. Rock inglês, folk, entre outras possibilidades musicais eram exploradas pelo trio de músicos. O show pode ter parecido um pouco longo, nada que atrapalhasse a alegria dos fãs do cara.

Em seguida, Camila Marieta manteve o alto astral do evento. Já era domingo e mesmo com o sereno da chuva aparecendo em alguns momentos, a plateia já estava estabelecida e era só preparar o terreno para a chegada de Gabriel O Pensador. A apresentação foi do brega nacional ao Portishead e ainda contou com a participação da turma do Projeto Rivera. A boa sacada foi alerta dado por Marieta para a necessidade de prevenção do câncer de mama.

Finalizando

Elétrico e acompanhado de diferentes parceiros no palco, Gabriel O Pensador tinha na mala uma série de sucessos radiofônicos. O início da festa trouxe um tom mais crítico, com as pegadas de “Pátria que me pariu” e “Fdp³”. "O Cachimbo da Paz" foi uma das mais cantadas pelo público. A boba “2345meia78”, “Rap do Feio” e “Festa da Música” também marcaram território. Esbanjando carinho e proximidade com a plateia, o carioca disse que queria um “show tranquilo e sem pressa”. Conseguiu mandar seu recado e encerrou de maneira festiva o Ponto.CE na Praça Verde.

O encerramento da 12ª edição do evento segue com o Festival Cabeçada, hoje, às 16h, no Órbita Bar. Bratislava (SP), Backdrop Falls (CE), Lilt (CE), The Blueberries (CE) , Mad Grinder (RN) , Rafiusk (CE), Magí (CE) e Voltare (SP) fecham a conta de 2018 do evento. Valor do ingresso: R$ 10.