Rabanada vegana é opção de sobremesa na ceia de Natal

A variedade de petiscos servidos como entrada, os pratos principais e sobremesas deliciosas, preparados para o jantar de Natal pode ser incrementados com uma saborosa rabanada vegana. Conforme a nutricionista e chef de cozinha Ariadna Mendes, a sugestão, além de saudável, não deixa nada desejar em comparação a receita tradicional. Anote aí os ingredientes, o modo de preparo e garanta mais um prato apetitoso para sua ceia.

INGREDIENTES

2 xícaras (de chá) de leite vegetal – eu uso o leite de castanha de caju

1 colher (de chá) de essência de baunilha (verificar os ingredientes)

2 pães do tipo francês (ou pão vegano de sua preferência)

1/4 de xícara (de chá) de açúcar demerara

1/2 colher (de chá) de canela em pó

3 colheres (de sopa) de água

2 colheres (de sopa) de óleo vegetal

Farinha de trigo para empanar

Açúcar e canela a gosto para polvilhar

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, coloque o leite vegetal e a essência de baunilha, misture e reserve.

Corte os dois pães franceses em fatias com cerca de 2 cm e molhe as levemente no

leite vegetal, escorrendo bem para sair o excesso de líquido. Não deixe as fatias muito

molhadas, pois elas podem “derreter” quando fritar.

Coloque farinha de trigo em um pratinho e empane as fatias umedecidas, batendo

para tirar o excesso.

Em uma frigideira grande e antiaderente, coloque o açúcar, a canela, a água e o óleo

vegetal, misture e deixe ferver. É importante deixar o fogo baixo.

Assim que começar a borbulhar, coloque as fatias de pão e deixe-as fritando na calda

por cerca de dois minutos; virando-as para dourar do outro lado também.

Verifique se os dois lados estão dourados e desligue. Polvilhe com açúcar e canela, ou

só canela, a gosto. Está pronto!

Serviço:

Restaurante Pachamama

Rua Barão do Rio Branco, 2734

+55 85 998102734

cultural.pacha@gmail.com