Rabanada: saiba onde encomendar em Fortaleza

Pão, açúcar e canela ganham um significado especial nessa época do ano. Isso porque a rabanada, doce típico do Natal, é uma das receitas mais reproduzidas e aguardadas durante as ceias. A tradicional possui fatias grossas de pão, que são mergulhadas no leite, passadas em ovos batidos, fritas em óleo e, por fim, polvilhadas com açúcar e canela. Entretanto, também têm ganho espaço as recheadas, por exemplo.

As primeiras receitas de rabanada teriam sido reproduzidas em Portugal, porém a iguaria é encontrada em todo o mundo, como na Inglaterra com o "Eggy Bread", nos EUA, com o "French Toast", e na França, com o "Pain Perdu". Em Fortaleza, aqueles que optarem por encomendar a rabanada para a ceia poderão encontrar diversas faixas de preço nas padarias da Capital. Veja lista com alguns dos lugares:

Padaria Montecarlo

Na segunda-feira (24), véspera de Natal

O quilo por R$ 59,90

Montmarttre

Disponível para encomendas para o Natal

O quilo por R$ 40,00

Padaria Pão de Trigo

Tradicional: R$ 36,90 / por quilo

Recheadas: R$ 42,90 / por quilo

Empório Delitalia

Encomendas somente para o dia 24

O quilo por R$ 48,00

Art Pão

Encomendas para todos os dias até o fim do ano

R$ 33, 90 / por quilo

Padaria Romana

O quilo por R$ 29,90

Portugália

As encomendas ocorrem somente no próprio local

R$ 41,90 / por quilo

Panificadora Costa Mendes

R$ 29,99 / por quilo

Viena Pães e Doces

O quilo por R$ 34,38

Panificadora Iolanda

O quilo por R$ 28,00