Questionado sobre atitudes do BBB, Maycon afirma que repensaria postura

Após deixar a casa do BBB na noite de terça-feira (19), com 55,72% dos votos a favor da eliminação, Maycon afirmou que o reality show foi um aprendizado. "As lições que aprendi no ‘BBB’, vou levar para sempre”, contou em entrevista à Globo. Ele também participou do programa Mais Você, com Ana Maria Braga, na manhã desta quarta (21).

O ex-brother repercutiu nas redes sociais por conta de comentários considerados racistas e intolerantes com a religião de outros participantes. Antes mesmo de entrar na casa, ele havia afirmado que não mudaria o jeito de ser. " seu jeito. Fora do jogo, ele repensa.

“Não mudaria o meu jeito espontâneo e humilde de ser. Mas mudaria algumas palavras, sim. E é aí que entra a humildade: reconhecer que falei algumas coisas erradas", disse.

Indicado ao paredão por Danrley e Elana, o vendedor de queijos disputou a permanência na casa com Rodrigo, que recebeu 42,37% dos votos, e Tereza, que teve apenas 1,91%. "Eu estava mesmo tranquilo, sereno, apesar de já imaginar o resultado. Eu achava que estava entre ele e eu e que a Tereza estava sendo uma figurante nessa disputa, e foi realmente o que aconteceu. Perdi e isso é do jogo", contou.

Veja entrevista completa:

Como foi esse período em que você esteve no BBB?

Foi sensacional, magnífico. Uma experiência para a vida inteira. Aprendi muito e acredito que ainda tenho muito a aprender. Mas as lições lá de dentro, vou levar para a vida inteira.

Você esperava encarar um Paredão neste momento do jogo? Por que acha que foi indicado pelos líderes, Danrley e Elana? Ela era sua amiga... A indicação dela foi uma surpresa?

Foi e não foi. Eles tinham outra opção de voto, sei que eu não era a primeira. Foi uma surpresa ir para o Paredão, mas não foi uma surpresa sair.

Mas ontem mesmo você disse que estava confiante...

Tem que ter confiança apesar de tudo. Eu usei a mesma fala do Rodrigo, dizendo que estava confiante. Mas eu estava mesmo tranquilo, sereno, apesar de já imaginar o resultado. Eu achava que estava entre ele e eu e que a Tereza estava sendo uma figurante nessa disputa, e foi realmente o que aconteceu. Perdi e isso é do jogo.

E por que você acha que foi eliminado? O que te atrapalhou no jogo?

Acho que o que me eliminou foram algumas atitudes erradas e colocações mal interpretadas. Se fosse hoje, eu não falaria muitas coisas que falei.

Antes de entrar na casa, você disse que sua estratégia para ganhar o jogo era conquistar o público do lado de fora. Você saiu com 55,72% dos votos. O que deu errado?

Acho que foram as minhas brincadeiras. Nem todo mundo gosta do tipo de brincadeira que eu faço. Talvez esse público que me levou a sério ou que me interpretou mal pode ter feito com que eu saísse nesse Paredão.

Qual era a sua estratégia no jogo?

No começo eu tinha a estratégia de não me envolver tanto em jogo, não falar de voto, de Paredão. Mas com o tempo não tem como não falar, é inevitável.

Nesse período em que esteve no programa acha que deu para fazer amizades? Com quem? Essas amizades se manterão fora da casa?

Com certeza. Antes eu achava que por cada um ser de um estado do país, eu acreditava que a gente só se encontraria quando o programa nos juntasse. Mas acabamos criando muita afinidade com as pessoas. Com o Gustavo, que mora em São Paulo como eu, acho que vai ser mais fácil. Ficamos amigos em muito pouco tempo e eu espero que seja para a vida toda. Com o Diego também, mas como ele mora mais longe, acho que vai ser mais difícil da gente se encontrar. Mas a amizade com Diego e Gustavo vai se manter.

Chegou a ter algum conflito com outro participante que te incomodasse?

Conflito, não. Eu só votava no Rodrigo porque ele votava em mim. Sou um cara de fácil convivência. Situações pontuais podem ter me incomodado, mas nada que eu ficasse levando adiante. Com pessoas, não, mas com situações.

Que tipo de situação?

Coisa pequena, mínima... O Dan, que não ajudava a lavar louça, por exemplo. Para outras pessoas, o ronco pegou um pouco. Para mim, depois que eu dormia, não incomodava mais nada. Mas são coisas do dia a dia, nada que se leve para frente.

Participar do BBB foi como você imaginava?

Na real, foi bem melhor do que eu imaginava. Se eu pudesse, me inscreveria de novo. Faria um monte de coisa diferente, mas iria de novo.

Você chegou a dizer que queria bater o recorde de romances no BBB. Ficou com a Isabella, flertou com a Elana. Mas nada foi para frente. O que aconteceu?

É... não bati o recorde (risos). Não flertei com a Elana, não, sô. Na verdade, ela é muito minha amiga, a gente brincava muito. Falei que mais para frente poderia rolar, mas a gente brincava muito.

E com a Isabella, por que não deu certo?

Porque acho que não era para dar mesmo. Cada hora a gente estava de um jeito, brigávamos muito. Ela não me entendia e nem eu a entendia. Foi mais por falta de compreensão de ambos os lados.

Como você aproveitava o seu tempo?

Fazia academia, ajudava na casa, ia para a piscina, conversava, interagia nas brincadeiras. Quando a gente estava no ‘Tá Com Nada’ eu ficava mais preguiçoso, dormia um pouquinho mais.

Se você tivesse uma nova oportunidade de voltar ao BBB, o que faria de diferente?

Lá na casa eu disse que não mudaria. E não mudaria o meu jeito espontâneo e humilde de ser. Mas mudaria algumas palavras, sim. E é aí que entra a humildade: reconhecer que falei algumas coisas erradas. Mas o meu jeito animado, extrovertido, eu não mudaria.

Agora, fora da casa, quais são seus planos?

Quero tentar novamente a carreira de modelo e continuar com os meus queijos. Foram os queijos que me sustentaram em São Paulo e com eles as coisas começaram a dar certo. Meu foco são os queijos, mas quero trabalhar com a minha imagem, porque acredito que as portas se abrirão depois do ‘Big Brother’.

Quem você acha que é o jogador mais forte?

Hoje, lá dentro, é a Elana.

Para quem vai a sua torcida?

Para a Isa, a Carol e a Tereza.