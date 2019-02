Questionado sobre atitudes do BBB, Maycon afirma que repensaria atitudes

Após deixar a casa do BBB na noite de terça-feira (19), com 55,72% dos votos a favor da eliminação, Maycon afirmou que o reality show foi um aprendizado. "As lições que aprendi no ‘BBB’, vou levar para sempre”, contou em entrevista à Globo. Ele também participou do programa Mais Você, com Ana Maria Braga, na manhã desta quarta (21).

O ex-brother repercutiu nas redes sociais por conta de comentários considerados racistas e intolerantes com a religião de outros participantes. Antes mesmo de entrar na casa, ele havia afirmado que não mudaria o jeito de ser. " seu jeito. Fora do jogo, ele repensa.

“Não mudaria o meu jeito espontâneo e humilde de ser. Mas mudaria algumas palavras, sim. E é aí que entra a humildade: reconhecer que falei algumas coisas erradas", disse.

Indicado ao paredão por Danrley e Elana, o vendedor de queijos disputou a permanência na casa com Rodrigo, que recebeu 42,37% dos votos, e Tereza, que teve apenas 1,91%. "Eu estava mesmo tranquilo, sereno, apesar de já imaginar o resultado. Eu achava que estava entre ele e eu e que a Tereza estava sendo uma figurante nessa disputa, e foi realmente o que aconteceu. Perdi e isso é do jogo", contou.