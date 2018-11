Público lota teatro em Aquiraz para acompanhar troca de saberes na abertura do 12º Mestres do Mundo

A maior parte dos 350 lugares do teatro Tapera das Artes, no município de Aquiraz, ficou preenchida na primeira vivência do XII Encontro Mestres do Mundo, na tarde desta quarta-feira (21). O público acompanhou uma troca de saberes entre o músico pernambucano Antônio Nóbrega com Mestres da Cultura, personalidades cearenses tituladas pela relevância do trabalho em suas artes.

A abertura do evento teve entre os convidados os mestres Totonho e Antônio Hortêncio, rabequeiros; mestre Macaúba, cavaquista; mestra Dona Dina, aboiadeira; mestre Geraldo Amâncio, repentista e representante da Banda Cabaçal dos Irmãos Anicetos.

A estudante da rede pública Adriele Escóssio assistiu à atração ao lado de professores e colegas de sala de aula, como um exercício pedagógico. "No nosso colégio nós tivemos uma matéria chamada cultura e patrimônio e estudamos o [evento] Mestres do Mundo. Até então nós só tinhamos vistos por vídeos, fotografias e por reportagem. Ver de perto é muito especial para nós que tivemos esse conteúdo", pontuou.

"É tão significativo. Todos os anos a gente está representando a cultura para os mais jovens, nas escolas. Para a gente é a maior felicidade do mundo", exprimiu Dona Dina, mestra desde 2005.

A dançarina Nayana Castro mora em Fortaleza e viaja pelo Ceará há uma década para se fazer presente nas edições do evento. Ela define a oportunidade como um momento ímpar para o crescimento cultural pessoal. "Faço parte de um grupo folclórico que estuda a tradição e nada como a gente poder ver ao vivo como se dá. Ainda mais pela oralidade; a gente fica conversando diretamente com o mestre, então essa relação é estreitada e aprendemos muito".

O XII Encontro Mestres do Mundo segue até o sábado (24), em diversos espaços de Aquiraz. Confira a programação completa.