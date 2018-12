Projeto Museu Orgânico homenageia Fagner com evento no Bar do Vaval em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza inaugura, nesta terça-feira (04), às 20h, a quarta galeria do Projeto Museu Orgânico, desta vez no Point Lauro Maia, conhecido como Bar do Vaval, na Rua Lauro Maia, 570, no Bairro de Fátima. O Projeto Museu Orgânico é uma ação inédita que busca sistematizar o roteiro de espaços culturais da Capital, reconhecendo agentes e promotores de programação que fortalecem as manifestações da cultura. Como ocorre em cada instalação, o estabelecimento homenageia um artista e, no Bar do Vaval, a homenagem será ao cantor e compositor Raimundo Fagner.

O projeto contempla, nesta primeira fase, o campo da música, expressão que encontra ressonância na história da vida boêmia de Fortaleza, identificada em bares da Cidade que têm sido ambientes de convivência e de grandes produções intelectuais, artísticas e culturais. A criação do projeto Museu Orgânico pela Prefeitura de Fortaleza é uma forma de ligar a criatividade plural, diversa e atemporal das interfaces da música e outras linguagens culturais cearenses e sua contribuição para a formação da alma cultural da cidade, fortalecendo os cuidados com a dinamização da nossa memória e a democratização da arte.

A proposta da Prefeitura busca trabalhar a cidade como um grande museu aberto, inciativa que se inspira na proposta de potencialização dos conteúdos culturais da vida urbana. Os “bares-galerias” integrantes do projeto Museu Orgânico entrarão no roteiro turístico-cultural de Fortaleza, considerando que essa aproximação por campos de sentido é tão relevante para quem visita a cidade como para quem nela vive. Cada bar-galeria escolhe um destaque para representar o seu espaço, facultando ao proprietário ou gestor do bar o direito de indicar um nome de destaque não incluído no painel, conforme as peculiaridades e preferências do bar e de seus frequentadores. Mostra da Diversidade O Projeto Museu Orgânico terá pelo menos seis galerias instaladas ainda neste ano.

Outras instalações em Fortaleza



A primeira galeria do Projeto foi inaugurada no de julho deste ano, no Cantinho do Frango, com homenagem a Rodger Rogério, nome escolhido pelo dono do estabelecimento, Caio Napoleão. A segunda galeria foi instalada no Flórida Bar, homenageando o cantor, compositor e humorista Falcão que teve um quadro específico, com texto assinado pelo proprietário Herminio Sá, justificando o motivo da escolha do artista.

O Bar do Mincharia, na Praia de Iracema, foi o terceiro estabelecimento a receber o Projeto Museu Orgânico, com homenagem ao cantor e compositor Evaldo Gouveia, “um símbolo da Praia de Iracema e da cultura da nossa Fortaleza”, afirmou o dono do Bar do Mincharia, Carlinhos Aragão. A quarta galeria será instalada no Point Lauro Maia, o Bar do Vaval, nesta terça-feira, dia 04 de dezembro, às 20 horas, homenageando o cantor e compositor Raimundo Fagner. Ainda neste mês de dezembro, serão instaladas as galerias no Café Couture, na Praia de Iracema, e no Açaí na Taipa, no bairro Pirambu.