Projeto cearense de incentivo à leitura ganha prêmio nacional

Em meio à atual crise que assola o mercado editorial brasileiro, um bem-vindo reconhecimento a projetos de leitura, incluindo um cearense. Na última segunda-feira (10), em São Paulo, o Instituto Pró-Livro homenageou os 12 vencedores da terceira edição do Prêmio IPL - Retratos da Leitura.

A cerimônia contou com a presença de diversos convidados do setor do livro, incluindo o patrono do prêmio, Maurício de Sousa.

Do lado de cá, o laureado com troféu e selo foi o projeto “Leituras na Praça”, do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará (UFC), na categoria Organizações Sociais Civis.

A iniciativa é coordenada pela professora Maria Inês Cardoso e foi criada em 2016 como forma de homenagear a obra de Miguel de Cervantes – à época, em seu quarto centenário de morte.

Sua característica é a itinerância, propondo leitura coletiva em voz alta em algumas praças de Fortaleza, caso da Praça Luíza Távora, Praça Portugal e Praça Carlos Alberto Santos Dumont (Praça das Flores).

Neste ano, a partir do mês de maio, já foram trabalhadas pelo grupo, no Parque Rio Branco, as obras “A queda do céu”, de Davi Kopenawa e Bruce Albert; “Poesias”, de Jorge Luis Borges; “Macunaíma”, de Mário de Andrade; e “O Processo”, de Franz Kafka.

Reuniões do Projeto Leituras na Praça acontecem desde maio deste ano no Parque Rio Branco Foto: Reprodução/Facebook

Alcance

Outro projeto reconhecido no Nordeste, na categoria Bibliotecas, foi “Parnamirim, um Rio que Flui para o Mar da Leitura”, desenvolvido pela Biblioteca Pública Municipal Rômulo Wanderley, no Rio Grande do Norte.

O restante dos prêmios foram distribuídos em ações desenvolvidas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Luís Antonio Torelli, presidente do IPL e da Câmara Brasileira do Livro (CBL), mencionou na solenidade sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo Instituto Pró-Livro a fim de conhecer os principais desafios que impedem o Brasil de ser um país de leitores.

“A Plataforma Pró Livro hoje já tem mais de 600 projetos cadastrados e o intercâmbio entre as entidades com suas iniciativas tem cada vez mais se fortalecido. Há muito o que fazer, mas precisamos celebrar as conquistas. Certamente os prêmios entregues hoje trarão muito mais prestígio aos vencedores e torcemos para que conquistem o leitor brasileiro”, destacou.

Já Mauricio de Sousa apresentou o calendário 2019 com artes produzidas pela Mauricio de Sousa Produções, homenageando vários autores e personagens clássicos da literatura infantil. As criações integrarão uma campanha digital mensal de estímulo à leitura durante todo o próximo ano.