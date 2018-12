Programa Mais Infância Ceará celebra o Natal com várias atrações culturais

A Praça Luíza Távora receberá edição especial de Natal do Arte na Praça neste sábado (15), a partir das 16 horas. Crianças e suas famílias poderão aproveitar programação repleta de atrações. A iniciativa é mais uma ação do Programa Mais Infância Ceará, idealizada pela primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, que participará do evento. A ação é uma parceria do Governo do Ceará com o Serviço Social do Comércio Ceará (Sesc/CE).

O Papai Noel será uma das atrações da festa natalina, que também contará com pintura facial e em tela; oficinas de gesso, E.V.A., porta-retrato natalino, escultura em balões e doces natalinos; serviços como penteado e manicure; apresentações circenses; atividades como jogos de chão e brincadeiras populares.

A programação do evento terá ainda o lançamento do livro “Mais Soror… para toda Idade” da jornalista Ana Martins, Feira Livre de Quadrinhos, apresentações de dança de rua, Pastoril, do Circo Escola, do coral intergeracional “Eu, Tu, Nós, Vozes e dos corais natalinos Ângelos e do Espaço Viva Gente.

Na ocasião, será anunciado o resultado da votação do Natal Feito à Mão, que elegeu as duas mesas mais criativas e de maior valorização do artesanato cearense. Os profissionais receberão certificados de participação e serão premiados.

Serviço

Arte na Praça - Especial de Natal

Quando: 15/12/2018

Horário: 16h

Local: Praça Luíza Távora (Avenida Santos Dumont, 1589 - Aldeota)