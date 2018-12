Programa de Samantha Marques na FM 93 ganha novo momento religioso com quadro 'Fé e Adoração'

As manhãs da FM 93 vão contar com uma novidade a partir desta segunda-feira (24). O programa "Disque e Toque", com Samantha Marques, terá entre as atrações o quadro "Fé e Adoração".

Com início às 8h, o novo momento vai levar diariamente mensagem de positividade, aconselhamento e fé. A apresentadora irá compartilhar salmos, pensamentos e versículos em companhia de uma programação musical cristã, com grandes nomes do cenário: Padre Reginaldo Manzotti, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, dentre outros. Além disso, haverá oração com um expoente religioso.

"É um momento de fé, de confiança, de esperança em Deus", detalha Samantha Marques. Ela acrescenta que ouvintes vão poder interagir com o quadro por meio do telefone 3261-2323. "O público já tem dado um retorno muito positivo, com mensagens, pedidos de oração", concluiu a apresentadora.

Serviço

Quadro Fé e Adoração, no programa "Disque e Toque", da FM 93

Horário: Às 8h, a partir de segunda-feira (24)