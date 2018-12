Programa de Fernanda Gentil deve ser diário, matinal e ainda terá quadro no Bem Estar

Após se despedir do Esporte Espetacular, a jornalista Fernanda Gentil, 32, deve ter um programa matinal e diário na Globo. Ela já havia deixado o núcleo esportivo da emissora no início de dezembro para assumir um novo projeto.

Tudo indica que ela fará parte do bloco das "apresentadoras poderosas", que já tem o Mais Você, com Ana Maria Braga, e o Encontro com Fátima Bernardes, como informou Ricardo Feltrin, colunista do UOL.

O programa, que deve estrear entre março e abril de 2019, também tem a possibilidade de incorporar o Bem Estar, que já tem um horário curto nas manhãs da Globo. É que Gentil pode ter um quadro de esportes dentro do programa de saúde.

Fernanda ainda venceu neste ano o Prêmio F5, da Folha de S. Paulo, como destaque do jornalismo. "Esse prêmio deixou meu 2018 ainda mais especial! Quero agradecer especialmente as pessoas que me acompanham e gostam do meu trabalho. Foram elas que mandaram esse troféu pra minha casa. Obrigada de verdade! Espero estar mais próxima ainda de vocês em 2019!", disse Fernanda.