Programa da Rota das Emoções é um dos premiados do Prêmio Nacional do Turismo

O programa de Monitoramento da Reputação dos Destinos da Rota das Emoções, desenvolvido pelo Sebrae, ficou em terceiro lugar no Prêmio Nacional do Turismo 2018, na categoria Monitoramento e Avaliação do Turismo. Ao todo, 208 propostas cadastradas por instituições públicas, privadas e do terceiro setor de todo o país, divididas em sete categorias, foram submetidas à análise de uma comissão julgadora composta por membros do Ministério do Turismo e do Conselho Nacional de Turismo (CNT).

De acordo com a articuladora do Sebrae na região Norte, Suilany Teixeira, a premiação é um reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Sebrae no território da Rota das Emoções, baseado na metodologia de Destinos Turísticos Inteligentes. “O Sebrae vem buscando, juntamente com os empresários, levar a inovação para o ambiente da Rota das Emoções e este programa de monitoramento da reputação é um exemplo disso”.

O programa do Sebrae Ceará monitora a percepção dos clientes sobre a infraestrutura e serviços de cada um dos municípios do território cearense da Rota, a partir das avaliações na plataforma Tripadvisor. Segundo Suilany, esta avaliação é fundamental para ajudar tanto o poder público quanto os empreendedores a melhorarem a infraestrutura e a qualidade dos produtos e serviços na região. “A avaliação mostra como os clientes veem a estrutura de alimentação, hospedagem, estradas, potencial turístico de cada um dos municípios e o que precisa ser melhorado”.

Além do programa do Sebrae Ceará, outra ação desenvolvida no território da Rotas das Emoções também foi premiada. O programa Voucher Digital de Barreirinhas (MA), desenvolvido pelo Sebrae Maranhão e Prefeitura de Barreirinhas, ficou em primeiro na categoria Inovação Tecnológica no Turismo.

Reconhecimento nacional

Para o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, as premiações conquistadas no Prêmio Nacional do Turismo mostram o compromisso do Sistema Sebrae e a dedicação de todos os profissionais da instituição em apoiar os empreendedores do turismo e dos demais segmentos que atuam no território da Rota das Emoções. “Estas premiações representam o trabalho cotidiano que é realizado no sentido de vencer os desafios, que não são poucos, e aproveitar as melhores oportunidades que contribuam com o desenvolvimento econômico, socioambiental e cultural do Ceará, Piauí e Maranhão”.

Cartaxo também fez questão de parabenizar o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, e o presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares, que também foram destaques do Prêmio Nacional. “A premiação do secretário Arialdo é uma prova de que o trabalho desenvolvido por ele e por todos do Governo do Estado vem dando frutos importantes para o crescimento do turismo e de toda a economia do Ceará. Some-se a este bom momento do turismo cearense a premiação do Manoel Linhares, que também vem realizando um grande trabalho à frente da ABIH Nacional”.

Prêmio

O secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, ficou em 1º lugar da categoria Governo, em reconhecimento às ações de fomento ao turismo local, que vem contribuindo para o desenvolvimento de diversos setores da economia cearense com a transformação do aeroporto de Fortaleza em um centro de conexões internacionais no Nordeste. Já o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), Manoel Linhares, recebeu o prêmio menção honrosa pelo trabalho desenvolvido em prol do turismo nacional.

O 1º Prêmio Nacional do Turismo é uma iniciativa do Ministério do Turismo que tem por objetivo identificar, reconhecer, premiar e disseminar profissionais, práticas inovadoras e casos de sucesso da gestão pública, iniciativa privada e terceiro setor do turismo brasileiro.